Pai suspeito de agredir cuidador em escola da Serra é alvo de operação

Operação Cogitare

Caso aconteceu em fevereiro deste ano e o homem de 31 anos é investigado por tentativa de homicídio qualificado e ameaça, segundo a Polícia Civil; ele está foragido

Publicado em 12 de maio de 2025 às 14:06

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (12) a Operação Cogitare, com objetivo de cumprir um mandado de prisão temporária contra o homem de 31 anos, pai de um aluno, suspeito de espancar um profissional da educação em uma escola municipal no bairro Central Carapina, na Serra. O crime aconteceu no dia 10 fevereiro deste ano. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, não foi localizado e é considerado foragido, segundo o delegado Josafá Silva, que está à frente do caso.>

Segundo o titular do 12º e do 13º Distrito Policial da Serra, o pai de um aluno da escola teria agredido violentamente o cuidador de 43 anos após alegações — nunca comprovadas — de maus-tratos contra o filho. A agressão aconteceu na presença da criança e de outras testemunhas. A Polícia Civil afirma que, após as agressões, a vítima ficou inconsciente. >

Testemunhas, incluindo a diretora da escola, relataram que o agressor desferiu diversos socos no rosto e na barriga da vítima, além de aplicar um golpe conhecido como 'mata-leão', que a levou à inconsciência. Mesmo após a vítima desmaiar, o investigado continuou as agressões com chutes e pisões na cabeça, demonstrando clara intenção de matar Delegado Josafá Silva Titular do 12º e do 13º Distrito Policial da Serra

O cuidador que apanhou do pai do aluno na Serra sofreu hematomas e um edema. Crédito: Arquivo pessoal

O cuidador foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital particular na Serra, onde passou cinco dias internada na UTI. O laudo da Polícia Científica confirmou traumatismo craniano e outras lesões graves que colocaram sua vida em risco. "Mesmo após a vítima desmaiar, o investigado continuou as agressões com chutes e pisões na cabeça, demonstrando clara intenção de matar”, contou o delegado Josafá Silva,>

Ainda segundo o delegado, o agressor já havia ido à escola em outras ocasiões para ameaçar funcionários. Ele foi convidado para reuniões com a direção, mas nunca compareceu. O inquérito será concluído com indiciamento por tentativa de homicídio qualificado e ameaça. O pedido de prisão foi feito em fevereiro, mas a ordem judicial saiu recentemente.>

Nesta segunda-feira, a polícia fez buscas em endereços ligados ao suspeito, incluindo casas de familiares nos bairros Chácara Parreiral e Novo Horizonte, ambos na Serra. A informação é que ele teria fugido com a esposa e os três filhos. Ele já tem passagem pelo sistema prisional e cumpriu pena por nove meses em Jaguaré, no interior do Estado. Quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito pode entrar em contato de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.>

Operação Cogitare O nome da operação faz referência ao verbo latino que significa “cuidar”, em alusão à função exercida pela vítima, que atuava como cuidador na escola onde o crime ocorreu.

