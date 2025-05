Dentro de casa

Morador é amarrado e trio rouba cofre, joias e BMW em Afonso Cláudio

Além do carro de luxo, foram roubados um cordão e uma pulseira de ouro, um celular, um cofre com cerca de R$ 14 mil em dinheiro e folhas de cheque, um revólver e uma escopeta

Um homem foi rendido em casa por três homens armados e encapuzados no bairro da Grama, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde de domingo (11). Os criminosos mantiveram o morador amarrado dentro de um cômodo e roubaram joias, dinheiro, armas e até um carro de luxo, modelo BMW X6.>

A Polícia Militar disse que o homem disse que estava tratando de um cavalo em uma baia atrás da residência, quando foi rendido pelos suspeitos. Ele contou que, além da BMW X6, foram roubados um cordão e uma pulseira de ouro, um aparelho celular, um cofre com aproximadamente R$ 14 mil em dinheiro e algumas folhas de cheque, um revólver calibre 38 e uma espingarda escopeta calibre 12. >

Segundo a PM, militares viram um carro com as mesmas características, seguindo sentido contrário a uma viatura, mas não conseguiram localizar o destino. Já por volta das 22h, o veículo roubado foi encontrado em uma estrada de chão em Tabatinga, no interior de Afonso Cláudio. >