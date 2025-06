Brejetuba

Homem é esfaqueado por colega de trabalho durante jogo de sinuca no ES

Envolvidos moravam no mesmo alojamento havia dois meses; arma do crime foi encontrada dentro de uma caixa de esgoto

Um homem foi esfaqueado pelo colega de trabalho dentro de um bar de Brejetuba, na região do Caparaó do Espírito Santo. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (11), quando a vítima de 33 anos levou um golpe de faca nas costas e outro no braço enquanto jogava sinuca. O agressor fugiu em seguida.>