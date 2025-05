Tristeza

Mãe e filho morrem em acidente no ES após comemorar Dia das Mães

Lerica Rodrigues de Oliveira, de 43 anos, e Daniel Antônio Rodrigues Aredes, de 14, voltavam para casa quando houve uma colisão entre o carro em que estavam e outro veículo, em São Domingos do Norte

Publicado em 12 de maio de 2025 às 11:33

Lerica e Daniel, vítimas de acidente em São Domingos do Norte, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mãe e filho morreram em um grave acidente envolvendo dois carros, que bateram de frente na ES 080, na localidade de Rancho Fundo, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de domingo (11), e, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas Lerica Rodrigues de Oliveira, de 43 anos, e Daniel Antônio Rodrigues Aredes, de 14. >

Leia mais Mãe morre e filho fica gravemente ferido em acidente em Águia Branca

Um amigo das vítimas, que preferiu não ser identificado, disse à reportagem do g1ES que Daniel morava com o pai em Barra de São Francisco e tinha ido passar o Dia das Mães com Lerica. Os dois voltavam de viagem quando a batida aconteceu.>

Conforme a PM, Lerica e Daniel estavam em um Nissan Kicks. A mãe estava dirigindo e ficou presa às ferragens, com cortes profundos e inconsciente. Foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para retirá-la do carro. O filho já havia sido socorrido quando os policiais chegaram ao local. >

O outro veículo era um Chevrolet Onix, onde estava o motorista, que não conseguia se mover, e uma mulher no banco do carona com muita dor, mas sem correr risco imediato de morte. >

>

Todos foram atendidos e levados para o Pronto Socorro de São Domingos do Norte, onde Lerica não resistiu e faleceu. Os demais envolvidos precisaram ser encaminhados para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, cidade próxima. Ainda no trajeto, Daniel teve a morte confirmada, após tentativas de estabilização do quadro de saúde. >

Na unidade médica, a mulher que estava no banco do carona do Chevrolet Onix relatou aos militares que o Nissan Kicks seguia no sentido contrário, zigue-zagueando. Ela disse não ter outras lembranças do acidente. >

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e os corpos da mulher de 43 anos e do adolescente, de 14, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.>

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, informou a Polícia Civil. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta