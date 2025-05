Colisão frontal

Mãe morre e filho fica gravemente ferido em acidente em Águia Branca

Marineuza Pereira Alves Moreira, de 39 anos, estava na garupa; o filho dela, Claion Alves Moreira, de 21 anos, que pilotava o veículo, foi levado para um hospital da região

Publicado em 12 de maio de 2025 às 12:53

Veículos envolvidos no acidente, em Águia Branca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher morreu e o filho dela ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um carro, na região de Córrego do Café, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão ocorreu na noite de domingo (11). A Polícia Militar disse que Marineuza Pereira Alves Moreira, de 39 anos, estava na garupa. O filho dela, Claion Alves Moreira, de 21 anos, que pilotava o veículo, foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Barra de São Francisco, cidade vizinha. >

Conforme a PM, foi constatado que houve uma batida de frente entre os veículos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) estiveram no local e confirmaram a morte de Marineuza. Os militares verificaram que Claion não tinha habilitação para dirigir. Devido ao quadro de saúde do motociclista, os policiais não puderam obter um depoimento dele sobre o que ocorreu e também não tiveram condições de submetê-lo ao teste do bafômetro. >

O motorista do carro procurou o Destacamento da Polícia Militar na cidade após o acidente e pediu socorro. Lá, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Quanto à dinâmica da batida, ele contou aos militares que seguia no sentido Barra de São Francisco - Águia Branca e a moto estava no sentido contrário. A colisão, na versão dele, teria ocorrido em uma curva e sido provocada pela moto.>

A PM ainda constatou que a moto estava com licenciamento atrasado e o pneu traseiro em mau estado de conservação. O carro também tinha os dois pneus traseiros ‘carecas’ – sem condições de uso. >

>

A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada e o corpo de Marineuza foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. >

O condutor do carro foi conduzido até a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Águia Branca”, finalizou a corporação.>

