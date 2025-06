Baú de carreta pega fogo em trecho da BR 101em Atílio Vivácqua

O baú de uma carreta pegou fogo no km 427 da BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (13). Segundo informações do Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, concessionária que administra a via, ninguém se feriu e não houve interdição do tráfego. >