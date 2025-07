Batida fatal

Idoso morre preso às ferragens em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

A colisão ocorreu entre uma caminhonete e um caminhão; a vítima, de 78 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Um homem de 78 anos morreu após colisão entre caminhão e caminhonete na ES 488, região de Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (25). A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local da batida. Sua identidade não foi revelada, assim como a dinâmica do acidente.>

Já o motorista do outro veículo, de 39 anos, foi conduzido à delegacia do município, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a PC, esse procedimento foi realizado pois o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.>