Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Loja de Tintas"

A escolha da tinta interfere no acabamento, na proteção e também na aparência dos ambientes. E consumidores buscam lojas especializadas para encontrar variedade de cores, marcas e orientações na hora de pintar ou reformar.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Loja de Tintas" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Politintas
A Politintas foi fundada por Estanislau Ventorim em 1975, em Cariacica, e atua no segmento com linhas completas de tintas decorativas, industriais e automotivas, além de fornecer todo o material para pintura, como acessórios e ferramentas. Hoje, é considerada a maior rede de lojas de tintas do Estado, presente nos municípios da Grande Vitória, além de manter canais de vendas por telefone e WhatApp, além do site onde é possível conferir os produtos disponíveis.
2
2º lugar - Suvinil
A história da Suvinil começou em 1961, em São Paulo, com a Super, uma fabricante de tintas automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu apostar em produtos imobiliários, com uma tinta à base de látex sintético, conhecida popularmente como vinil. Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. Hoje, os produtos estão presentes nas principais lojas de tintas do país.
2
2º lugar - Eletrotintas
Fundada há mais de 30 anos, a Eletrotintas é uma divisão especializada em tintas e revestimentos do Grupo Eletromil, com sede em Vitória e filiais nas cidades de Vila Velha, Serra e Cariacica.
2
2º lugar - Tinbol
Desde 1974 no mercado capixaba, a Tinbol surgiu do sonho dos empresários Lesio Contarini, Antônio Bressan, Milton Magnago e Carlos Alberto Ribeiro. A marca hoje tem lojas em Cariacica, Vitória e Vila Velha.