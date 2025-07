São Marcos III

Jovem morre após confronto com a PM na Serra

Luiz Guilherme dos Santos Schimit Berger foi baleado durante troca de tiros no bairro São Marcos III; armas e drogas foram apreendidas no local

Um jovem identificado como Luiz Guilherme dos Santos Schimit Berger, de 23 anos, morreu após um confronto com a Polícia Militar, no bairro São Marcos III, na Serra , na tarde de sexta-feira (25). Tudo aconteceu por volta das 15h. >

Durante as buscas no local, foram encontrados dois carregadores de metralhadora calibre 380, com 31 munições no total, além de oito unidades de haxixe, 11 buchas de maconha, 24 pinos e seis papelotes de cocaína. O material apreendido foi entregue na 3ª Regional da Serra.>