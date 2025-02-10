Cuidador da educação especial é agredido por pai de aluno em escola na Serra

Um cuidador da educação especial foi agredido a socos e chutes por um pai de aluno no começo da tarde desta segunda-feira (10) na Escola Municipal Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, na Serra . Tudo aconteceu no horário de saída dos estudantes da manhã, por volta de 12h14, e na frente da criança. Ainda não há informação sobre a motivação.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o homem já teria ido na quinta-feira (7) e ameaçado outros profissionais da educação da instituição. A vítima foi encaminhada a um hospital particular no município serrano e teve um edema e hematomas.

O videomonitoramento do centro estudantil mostra quando o homem chega intimidando o cuidador. Já atrás da grade do que parece ser o portão, é possível ver quando outros profissionais que trabalham no espaço chegam.

Primeiro, o suspeito começa a bater, e todas as pessoas próximas se desesperam. Com o cuidador já no chão, ele levanta e começa a chutá-lo. Sem aguentar ver a cena, uma mulher coloca a mão na cabeça e se retira do local.

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Na sequência, o educador permanece no chão, enquanto o pai sai com o filho. Segundo a Secretaria de Educação da Serra, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) foi acionado, prestando os primeiros socorros e encaminhando a vítima para atendimento hospitalar.

“Um responsável pela Unidade acompanhou todo o atendimento e a Prefeitura da Serra está dando todo suporte a vítima e familiares. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente e estão sendo tomadas todas as providências necessárias, incluindo a busca pelo responsável da agressão”, falou a Sedu.

Ainda de acordo com a prefeitura, o caso está sendo apurado e medidas estão sendo adotadas para reforçar a segurança no entorno da escola.

O cuidador que apanhou do pai do aluno na Serra sofreu hematomas e um edema. Crédito: Arquivo pessoal