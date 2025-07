Organização criminosa

Operação contra o tráfico de drogas termina com 11 presos em Colatina

Ação conjunta das polícias Civil e Militar ocorreu nesta quarta-feira (9), após investigações indicarem domínio do grupo criminoso na região do bairro 15 de Outubro e zona rural

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar com foco em combater o tráfico de drogas em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, terminou na prisão de 11 pessoas – sete homens e quatro mulheres. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (9), e, segundo as corporações, os alvos faziam parte de uma organização criminosa que atuava principalmente no bairro 15 de Outubro. Com os suspeitos os agentes apreenderam drogas, munições, celulares e dinheiro.

>