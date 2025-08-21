Entregador de delivery de aplicativo tem bicicleta furtada em Vitória
Um homem de 41 anos foi detido suspeito de furtar uma bicicleta de entregas por aplicativo, na Reta da Penha, altura da Praia do Canto, em Vitória, na noite de quarta-feira (20). De acordo com a Guarda Municipal, a vítima estava realizando uma entrega e havia deixado a bike na calçada, quando o suspeito pegou o veículo e saiu pedalando. Logo após o crime, agentes da guarda foram acionados, alcançaram o homem e recuperaram a bicicleta.
O detido foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Ele já possui nove passagens criminais, sendo quatro vezes por roubo, três por furto, uma por lesão corporal leve e outra por posse de entorpecentes.