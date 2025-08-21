Motorista é preso por atropelar ciclista de propósito em Aracruz

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:21
Um homem de 34 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia foi preso na tarde de quarta-feira (20) em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Ele é suspeito de atropelar de propósito um ciclista no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila Nova, em Aracruz, na mesma região.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso utilizou um caminhão Mercedes-Benz, de cor branca, para atropelar propositalmente o ciclista, que chegou a ser socorrido, mas faleceu na última quarta-feira (20).
O desentendimento começou quando o ciclista viu a ex em um bar com o motorista do caminhão. Os dois homens chegaram a discutir e começaram a brigar. O ciclista saiu do local de bicicleta, foi perseguido e atropelado pelo homem, que, inclusive, não tinha CNH.
O motoristaque estava no caminhão foi preso, interrogado e confessou que atropelou o ciclista, mas que não tinha a intenção de ocasionar a morte, somente buscava se defender, por ter sido ameaçado. O caso é tratado pela Delegacia de Aracruz como homicídio doloso, quando há intenção de matar. O nome do homem preso não foi informado.
