Motorista é preso por atropelar ciclista de propósito em Aracruz

Investigação mostrou que o homem no caminhão estava se relacionando com ex do que estava na bicicleta. Houve uma confusão que terminou no atropelamento no dia 27 de julho

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:21

Homem confessou que atropelou ciclista após desentendimento em Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 34 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia foi preso na tarde de quarta-feira (20) em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Ele é suspeito de atropelar de propósito um ciclista no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila Nova, em Aracruz, na mesma região. 

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso utilizou um caminhão Mercedes-Benz, de cor branca, para atropelar propositalmente o ciclista, que chegou a ser socorrido, mas faleceu na última quarta-feira (20). 

O desentendimento começou quando o ciclista viu a ex em um bar com o motorista do caminhão. Os dois homens chegaram a discutir e começaram a brigar. O ciclista saiu do local de bicicleta, foi perseguido e atropelado pelo homem, que, inclusive, não tinha CNH. 

O motoristaque estava no caminhão foi preso, interrogado e confessou que atropelou o ciclista, mas que não tinha a intenção de ocasionar a morte, somente buscava se defender, por ter sido ameaçado. O caso é tratado pela Delegacia de Aracruz como homicídio doloso, quando há intenção de matar. O nome do homem preso não foi informado. 

