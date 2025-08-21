Vítima morreu

Motorista é preso por atropelar ciclista de propósito em Aracruz

Investigação mostrou que o homem no caminhão estava se relacionando com ex do que estava na bicicleta. Houve uma confusão que terminou no atropelamento no dia 27 de julho

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:21

Homem confessou que atropelou ciclista após desentendimento em Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 34 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia foi preso na tarde de quarta-feira (20) em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Ele é suspeito de atropelar de propósito um ciclista no dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila Nova, em Aracruz, na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso utilizou um caminhão Mercedes-Benz, de cor branca, para atropelar propositalmente o ciclista, que chegou a ser socorrido, mas faleceu na última quarta-feira (20).

O desentendimento começou quando o ciclista viu a ex em um bar com o motorista do caminhão. Os dois homens chegaram a discutir e começaram a brigar. O ciclista saiu do local de bicicleta, foi perseguido e atropelado pelo homem, que, inclusive, não tinha CNH.

O motoristaque estava no caminhão foi preso, interrogado e confessou que atropelou o ciclista, mas que não tinha a intenção de ocasionar a morte, somente buscava se defender, por ter sido ameaçado. O caso é tratado pela Delegacia de Aracruz como homicídio doloso, quando há intenção de matar. O nome do homem preso não foi informado.

