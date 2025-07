Jovem é morto ao brigar com mulher em Sooretama; polícia já tem suspeito

Um jovem de 26 anos foi morto a facadas no bairro Sayonara, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima, identificada como Lafaiete do Rosário Pereira Junior, foi vista brigando com a companheira momentos antes do crime. >