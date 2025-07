Motociclista morre após acidente com carro na BR 101, na Serra

Um vendedor de motos de 21 anos, identificado como Walisson Rodrigues de Assis, morreu após um acidente com um carro no km 262 da BR 101, em Nova Carapina I, na Serra, por volta das 8h50 desta quarta-feira (9). Segundo testemunhas, o jovem estava a caminho do trabalho, de motocicleta, quando houve a colisão. A pista chegou a ser interditada, mas foi liberada às 11h30, segundo a concessionária Ecovias 101.>