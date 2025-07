Ameaçada de extinção

Tartaruga-de-couro gigante faz rara aparição em praia da Serra; vídeo

Considerada a maior espécie de tartaruga marinha do mundo e gravemente ameaçada de extinção, animal foi visto por moradores na faixa de areia, em Jacaraípe

Publicado em 9 de julho de 2025 às 09:57

Uma tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) — considerada a maior espécie de tartaruga marinha do mundo e ameaçada de extinção — foi vista por moradores na areia da praia de Jacaraípe, na Serra, na noite de terça-feira (8). A Polícia Militar Ambiental disse que uma equipe da 1ª Companhia do Batalhão foi acionada, esteve no local e realizou o isolamento da área para garantir a segurança do animal. Segundo a corporação, a espécie registra pouquíssimos pontos de desova no Brasil e a aparição é considerada rara.>

A PM Ambiental disse que para evitar o estresse da tartaruga, os militares orientaram a população a manter distância, evitar o uso de flash fotográfico e reduzir barulhos excessivos que pudessem interferir no comportamento do animal.>

O BPMA atuou em conjunto com profissionais do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM), realizando o isolamento da área e garantindo a proteção da tartaruga, que, segundo os especialistas, possivelmente buscava um local seguro para realizar sua desova — um evento extremamente raro no litoral brasileiro.>

Exemplar gigante é flagrado em praia de Jacaraípe 1 de 4

A corporação afirmou que a tartaruga-de-couro tem distribuição global, apesar dos pouquíssimos pontos de desova no Brasil. Conforme a PM Ambiental, ocorrências como esta ainda mais significativas para a ciência e para os esforços de conservação da fauna marinha. "Casos como esse evidenciam a importância da participação ativa da sociedade e das instituições na preservação da biodiversidade", alertou a Polícia Militar Ambiental. >

A maior tartaruga marinha do mundo usa parte do litoral do Espírito Santo como berço. A cada dois anos, no período entre setembro a março, a tartaruga-de-couro chega à foz do Rio Doce, no município de Linhares, para se reproduzir e colocar dezenas de ovos na areia das praias. >

No Brasil, o território capixaba é o único ponto regular de desova da espécie. Também conhecida como tartaruga-gigante, elas podem chegar até 1,90 metros de comprimento e pesar cerca de meia tonelada (500 kg). >

* Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta. >

