Adolescente na garupa de moto morre em acidente na BR 482 em Cachoeiro

Colisão ocorreu na tarde de terça-feira (8) e, segundo informações da Polícia Militar, o piloto do veículo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Publicado em 9 de julho de 2025 às 11:26

Adolescente em garupa de moto morre em acidente em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente envolvendo a moto em que ele estava na garupa e um caminhão, na BR 482, na localidade de Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na tarde de terça-feira (8) e, segundo informações da Polícia Militar, o piloto do veículo não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). >

A PM disse que testemunhas contaram aos militares que os dois veículos seguiam sentido Coutinho - Cachoeiro de Itapemirim, quando o motociclista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu no caminhão. Com o impacto da colisão, os ocupantes da moto foram lançados e ficaram debaixo do caminhão. >

O motorista do caminhão, de 28 anos, permaneceu no local e disse que assim que percebeu o impacto, reduziu a velocidade e parou. O adolescente morreu no local, e o piloto, um jovem de 23 anos, sofreu escoriações e foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. >

O motorista, segundo a polícia, realizou o teste do etilômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi levado para a delegacia, e de acordo com a Polícia Civil, foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. >

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.>

