"Gato de energia" é encontrado em posto de gasolina em Cariacica

Um posto de combustíveis foi alvo de uma operação que flagrou um furto de energia, nesta quinta-feira (21). O estabelecimento fica no bairro Campo Belo, em Cariacica . Lá, técnicos da concessionária de energia EDP e policiais civis encontraram uma ligação irregular burlava o consumo da energia, sendo considerado crime de furto. A ligação clandestina foi retirada pelos técnicos, instalando uma regularizada. Um inquérito policial será instaurado contra o dono do estabelecimento, que não teve o nome informado.

A EDP informou que furto de energia é crime e está previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Além disso, os valores de energia não pagos durante as irregularidades também devem ser pagos, segundo exigência da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), custos operacionais e administrativos. A concessionária destacou também que "as ligações clandestinas também oferecem riscos à segurança da população, podendo causar curtos-circuitos, choques elétricos e até incêndios".