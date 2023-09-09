Mulher de 47 anos é esfaqueada pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim

Mulher é esfaqueada por ex-marido em Cachoeiro Crédito: Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Uma mulher de 47 anos foi esfaqueada em várias partes do corpo na manhã deste sábado (9) no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a vítima, o agressor foi seu ex-marido, de quem já está separada há três meses. O suspeito não foi localizado, segundo a Polícia Civil

O crime aconteceu na casa da irmã da vítima. Segundo a Guarda Civil Municipal, uma viatura passava pela Avenida Beira Rio quando foi parada por familiares da mulher, pedindo socorro. Os agentes foram até o local e a encontraram bastante machucada. Logo após, segundo a guarda, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou para o socorro.

Lúcida, a mulher contou aos agentes que havia se separado do marido e que morava no bairro Gilson Carone, mas que estava atualmente na casa da irmã, no Vila Rica. Familiares no local disseram também que o agressor, após o crime, fugiu correndo pelo bairro. Ele vestia uma camisa vermelha e uma bermuda preta.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e tentar localizar o homem, mas sem sucesso.

A mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, necessitando passar por cirurgia, segundo a PM. O estado de saúde da vítima é grave, segundo a unidade hospitalar.

Denúncias que ajudem a polícia podem ser passadas, de forma anônima, por meio do Disque-denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.