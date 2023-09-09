Jovem é morto com 13 tiros, de manhã, em movimentada rua de Vila Velha

Rua Alan Kardec, em Divino Espírito Santo onde Rian Vinicius Lourenço Ribeiro foi morto Crédito: André Falcão

Um jovem de 18 anos foi morto com vários tiros, na manhã deste sábado (9), em Divino Espírito Santo, em Vila Velha . Rian Vinicius Lourenço Ribeiro foi alvejado com, pelo menos, 13 tiros. O crime ocorreu por volta das 10h15, na Rua Alan Kardec, a principal do bairro e que estava bastante movimentada na hora do assassinato.

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, no local, ele estaria armado e teve a arma levada pelos criminosos; outra informação também é de que Rian teria envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz era suspeito de praticar ataques no Beco da Miséria, nas últimas quinta e sexta-feira,.

Testemunhas contaram à reportagem que Rian estava andando na Rua Alan Kardec quando dois homens se aproximaram de bicicleta, pediram para que os populares se afastassem e um deles efetuou os disparos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o óbito foi confirmado no local e ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime.

Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos”, diz a nota da corporação.