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Divino Espírito Santo

Jovem é morto com 13 tiros, de manhã, em movimentada rua de Vila Velha

Dois homens se aproximaram de bicicleta e um deles efetuou os disparos; crime ocorreu por volta das 10h15, na Rua Alan Kardec
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2023 às 13:03

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 13:03

Rua Alan Kardec, em Divino Espírito Santo onde Rian Vinicius Lourenço Ribeiro foi morto
Rua Alan Kardec, em Divino Espírito Santo onde Rian Vinicius Lourenço Ribeiro foi morto Crédito: André Falcão
Um jovem de 18 anos foi morto com vários tiros, na manhã deste sábado (9), em Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Rian Vinicius Lourenço Ribeiro foi alvejado com, pelo menos, 13 tiros. O crime ocorreu por volta das 10h15, na Rua Alan Kardec, a principal do bairro e que estava bastante movimentada na hora do assassinato.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, no local, ele estaria armado e teve a arma levada pelos criminosos; outra informação também é de que Rian teria envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz era suspeito de praticar ataques no Beco da Miséria, nas últimas quinta e sexta-feira,.
Testemunhas contaram à reportagem que Rian estava andando na Rua Alan Kardec quando dois homens se aproximaram de bicicleta, pediram para que os populares se afastassem e um deles efetuou os disparos.
De acordo com informações da Polícia Militar, o óbito foi confirmado no local e ninguém soube informar sobre a autoria ou a motivação do crime.

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Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos”, diz a nota da corporação.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta. 

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