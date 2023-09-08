Confronto entre PMs e suspeitos termina com dois mortos em Vila Velha

Dois homens morrem em confronto com a polícia em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Dois homens morreram em um confronto com policiais militares em um morro do bairro Alvorada, em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (8). À tarde, em coletiva de imprensa, eles foram identificados como Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos.

Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que os corpos foram colocados na caçamba da caminhonete da Polícia Militar, onde também é possível ver dois PMs com armas de grosso calibre em punho, monitorando a localidade.

A Polícia Militar disse que o confronto ocorreu durante patrulhamento a pé realizado pelas equipes da Força Tática no morro, quando os militares se depararam com diversos indivíduos armados, que atiraram contra as guarnições. Dois suspeitos foram alvejados e tiveram o óbito confirmado durante o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foram apreendidas uma pistola de calibre 380 com cinco munições, uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação não identificada e mais oito munições do mesmo calibre.