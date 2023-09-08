Confronto entre PMs e suspeitos termina com dois mortos em Vila Velha

Dois homens morreram em um confronto com policiais militares em um morro do bairro Alvorada, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (8). À tarde, em coletiva de imprensa, eles foram identificados como Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que os corpos foram colocados na caçamba da caminhonete da Polícia Militar, onde também é possível ver dois PMs com armas de grosso calibre em punho, monitorando a localidade.
A Polícia Militar disse que o confronto ocorreu durante patrulhamento a pé realizado pelas equipes da Força Tática no morro, quando os militares se depararam com diversos indivíduos armados, que atiraram contra as guarnições. Dois suspeitos foram alvejados e tiveram o óbito confirmado durante o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Foram apreendidas uma pistola de calibre 380 com cinco munições, uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação não identificada e mais oito munições do mesmo calibre.
A morte dos jovens é investigada pela Polícia Civil. Os corpos dos suspeitos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Em entrevista à TV Gazeta, o pai de Kayke Schimidt Santana afirmou que o filho não estava armado. "A vizinha viu o Kayke correr e a polícia dando tiros atrás dele, mas meu filho não estava armado. Quando a polícia vai prender, o normal é dar um tiro na perna. Agora, tiro na boca e de fuzil?", disse Anderson André.