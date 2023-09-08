PRF registra queda de acidentes durante o 7 de setembro no ES

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (8) um balanço que aponta redução no número de acidentes no Espírito Santo durante o feriado da Independência do Brasil na comparação com o ano passado. Em 2022, houve seis registros nas BR's que cortam o Estado, enquanto esse número caiu pela metade no feriado deste ano.