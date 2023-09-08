PRF registra queda de acidentes durante o 7 de setembro no ES

A Policia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta sexta-feira (8) um balanço que aponta redução no número de acidentes no Espírito Santo durante o feriado da Independência do Brasil na comparação com o ano passado. Em 2022, houve seis registros nas BR's que cortam o Estado, enquanto esse número caiu pela metade no feriado deste ano.
Segundo a corporação, os três acidentes registrados na quinta-feira (7) ocorreram na BR 101, em Viana e Itapemirim, e na BR 262, em Brejetuba.
Balanço | 7 de setembro
- 2022 - 6 acidentes, 6 feridos e uma morte
- 2023 - 3 acidentes, 3 feridos e nenhuma morte
Apesar da queda, outro dado chama a atenção: o número de infrações cresceu de 447 para 698. A maioria delas foi por excesso de velocidade, segundo a PRF.
Infrações:
- 2022 - 447
- 2023 - 698