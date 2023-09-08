Acidente com cavalo na BR 101 'agarra' trânsito entre Viana e Cariacica

O atropelamento de um cavalo na BR 101, entre Cariacica e Viana, causou lentidão no trânsito no sentido Vitória nesta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na madrugada, e uma das faixas precisou ser interditada para a retirada do animal. A via foi liberada pouco antes das 8h.
Ainda de acordo com a corporação, o animal foi atingido por uma carreta, que não permaneceu no local após o acidente. Nenhuma pessoa ficou ferida. Imagens gravadas por motoristas mostra o congestionamento formado no trecho. Assista:
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que foi acionada para recolher o cavalo por volta das 3h35. "Recursos da empresa estão no local para sinalização e aguardando o recurso para a retirada", destacou, em nota enviada às 9h20.