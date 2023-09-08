Ambulância de Pinheiros se envolve em acidente após voltar de hospital

Uma ambulância de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, se envolveu em um acidente na tarde desta quinta-feira (7). Segundo informações da prefeitura, somente o motorista estava no veículo e ele sofreu ferimentos leves.
A administração informou que no momento do acidente, o motorista — que também é vereador de Pinheiros — voltava para o distrito de São João do Sobrado, após levar um paciente para o hospital da cidade, que fica na região central. Não há mais detalhes sobre a dinâmica da batida. O município afirmou que as causas estão sendo apuradas.