Briga entre primas termina em ataque com golpes de estilete na Serra

Após uma discussão, duas primas começaram a se agredir em Feu Rosa, na Serra, até que uma delas atacou a outra usando uma arma branca semelhante a um estilete, desferindo vários golpes. A agressora tem 18 anos e atingiu a vítima, de 27 anos, na virilha, coxa esquerda, abdômen, tórax e nas costas. Outro primo, de 23 anos, foi tentar intervir para proteger a irmã e também teria sido golpeado na mão direita. A briga ocorreu na noite de quinta-feira (7).
A jovem ferida foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra, para receber cuidados médicos. No local, prestou as primeiras informações à Polícia Militar, que registrou a ocorrência. Os policiais foram também até Feu Rosa, mas não localizaram a agressora nem o irmão da vítima.
O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até a manhã desta sexta (8) nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou, em nota.