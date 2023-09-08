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Confusão em família

Briga entre primas termina em ataque com golpes de estilete na Serra

A vítima foi socorrida para a UPA de Castelândia, enquanto a suspeita do crime fugiu; outro primo tentou intervir e também foi atacado
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 set 2023 às 11:13

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 11:13

Após uma discussão, duas primas começaram a se agredir em Feu Rosa, na Serra, até que uma delas atacou a outra usando uma arma branca semelhante a um estilete, desferindo vários golpes. A agressora tem 18 anos e atingiu a vítima, de 27 anos, na virilha, coxa esquerda, abdômen, tórax e nas costas.  Outro primo, de 23 anos, foi tentar intervir para proteger a irmã e também teria sido golpeado na mão direita. A briga ocorreu na noite de quinta-feira (7).
A jovem ferida foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra, para receber cuidados médicos. No local, prestou as primeiras informações à Polícia Militar, que registrou a ocorrência. Os policiais foram também até Feu Rosa, mas não localizaram a agressora nem o irmão da vítima. 
O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até a manhã desta sexta (8) nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou, em nota.

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