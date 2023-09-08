Briga entre primas termina em ataque com golpes de estilete na Serra

O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até a manhã desta sexta (8) nenhum suspeito foi detido. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou, em nota.