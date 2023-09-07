De roubos a mortes: os crimes de presos que fugiram de cadeia na Serra

Os sete detentos que fugiram do Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS) na madrugada de quarta-feira (6) respondem por crimes de tráfico de drogas a homicídios. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirmou que, até a tarde desta quinta-feira (7), nenhum fugitivo havia sido localizado.
As informações sobre os fugitivos e os crimes foram confirmadas pela Sejus. A pasta afirmou que a fuga teria ocorrido por meio da abertura de ventilação da cela — voltada para o pátio externo da unidade e cercado por alambrados — e foi constatada no momento da contagem de internos da galeria.
Segundo a Sejus, as circunstâncias da fuga serão devidamente apuradas. Policiais penais realizaram buscas na região do complexo, com apoio de equipes da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional (Subip), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) da Sejus, mas ninguém foi localizado.
A Sejus afirmou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos detentos que fugiram.
Confira os fugitivos e os crimes de cada um:
- Vinicius Florêncio dos Santos – estava preso desde 5 de junho de 2022 pelo crime de homicídio contra o soldado da Polícia Militar, Fernando da Cruz Comper. Já esteve preso no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018 por roubo/furto;
- Rafael De Souza Ferreira – estava preso desde 23 de fevereiro de 2021 por homicídio;
- Douglas Pereira Brum - estava preso desde 30 de setembro de 2022. Já esteve preso no período de dezembro de 2012 a março de 2020. Tem passagens por homicídio, tráfico de drogas e por furto/roubo;
- Lucas Costa Santos - estava preso desde 20 de fevereiro de 2022. Já esteve preso no período de outubro de 2018 a 21 de setembro de 2021. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- David Carlos Ricardo Alexander – estava preso desde 29 de março de 2021. Já esteve preso de 25 a 27 de setembro de 2019. Tem passagens por homicídio e tráfico de drogas;
- Jorge Nunes Alves - estava preso desde 4 de dezembro de 2022. Consta registros de entrada no sistema prisional capixaba no período de abril de 2013 a outubro de 2016. Tem passagens por tráfico de drogas, homicídio e receptação;
- José Vitor Almada Pereira - estava preso desde 23 de outubro de 2022. Já teve passagens pelo sistema prisional no período de novembro de 2020 a agosto de 2021. Tem passagens por homicídio, lesão corporal e tráfico de drogas;