De roubos a mortes: os crimes de presos que fugiram de cadeia na Serra

Segundo a Sejus, as circunstâncias da fuga serão devidamente apuradas. Policiais penais realizaram buscas na região do complexo, com apoio de equipes da Subsecretaria de Estado de Inteligência Prisional (Subip), Diretoria de Operações Táticas (DOT) e Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) da Sejus, mas ninguém foi localizado.

A Sejus afirmou que não divulga nomes e fotos de detentos ou foragidos, atendendo ao preconizado na Lei de Abuso de Autoridade. No entanto, a reportagem de A Gazeta teve acesso aos nomes dos detentos que fugiram.

