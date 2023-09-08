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Cariacica

Marido agride mulher com golpes de karatê após confronto sobre traição

Segundo boletim policial, homem ainda empurrou a esposa do alto de uma escada; ela foi socorrida pelo Samu/192 e levada ao hospital
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 set 2023 às 10:28

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 10:28

Com golpes de karatê, Izaú Gonçalves da Cruz, de 63 anos, atacou a esposa, de 46 anos, na tarde desta quinta-feira (7), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Conforme informações da Polícia Militar, a agressão ocorreu após a mulher descobrir a traição do marido e confrontá-lo. 
Marido agride esposa com golpes de karatê e é preso
Izaú Gonçalves da Cruz foi preso após ser acusado de agredir a mulher Crédito: Rodrigo Gomes
Segundo o boletim policial, Izaú aplicou técnicas da luta marcial e empurrou a mulher da escada. Testemunhas ouviram os pedidos de socorro e, quando os policiais militares chegaram à residência, a vítima recebia os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Naquele momento, ela não conseguia se movimentar e aparentava ter sofrido uma lesão na coluna. Ela foi levada para o Hospital Meridional, também em Cariacica, mas já foi liberada.
No corpo, as marcas das agressões permanecem e a dona de casa ainda tem que se restabelecer de uma cirurgia de varizes, que havia feito há 10 dias. Ela já estava na fase final de recuperação, mas, após ser agredida, está com muitas dores e dificuldades para se mexer. 
Um dos ferimentos de esposa agredida pelo marido com golpes de karatê
O corpo da dona de casa ficou marcado pelas agressões Crédito: Rodrigo Gomes
No registro da PM, consta ainda que Izaú já havia se mostrado agressivo anteriormente e, nesta quinta-feira, a dona de casa teria confirmado a traição do marido, que, então, se tornou violento mais uma vez. O boletim de ocorrência aponta que, em dado momento, as agressões foram presenciadas por uma cuidadora, que trabalha dando assistência ao filho de 20 anos da dona de casa. 
Em entrevista para a TV Gazeta, a dona de casa contou que estava casada havia dois anos com Izaú e ele sempre foi bastante ciumento, a ponto de proibi-la de visitar familiares, sentar na varanda ou cumprimentar outros homens. Ao longo desse tempo, o relacionamento abusivo também foi marcado por violência física e verbal. 
Na tarde de quinta-feira, foram cerca de 30 minutos sucessivos de agressões. Ela disse que tomou um tapa no peito e uma rasteira que a jogaram no chão, e não conseguiu mais levantar. Em um momento de distração do marido, a dona de casa conseguiu enviar um áudio para a cuidadora, que acionou o Samu. Outros vizinhos já tinham ouvido a confusão e chamado a polícia. Após mais um episódio de violência, a dona de casa decidiu pedir uma medida protetiva para manter Izaú afastado dela definitivamente.
"Eu peço a vocês mulheres: não aceitem esse ciúme doentio, não. Não aceitem essa possessão dos homens na vida de vocês. Tenham mais amor à vida de vocês", desabafou em conversa com a repórter Dani Carla. 
Izaú foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana, onde foi autuado por lesão corporal e violência psicológica, ambos relacionados à Lei Maria da Penha. Posteriormente foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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