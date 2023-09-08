Pai diz que filho morto em confronto com PM em Vila Velha não estava armado

Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos Crédito: Acervo Pessoal

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a PM realizava um patrulhamento no bairro por conta da disputa entre traficantes de Alvorada e Boa Vista. Os policiais afirmam que os suspeitos estavam usando droga na escadaria. Disseram ainda que os dois estavam armados e começaram a atirar contra os militares quando viram os policiais.

No entanto, o pai de Kayke diz que o filho não estava armado.

"A vizinha viu o Kayke correr e a polícia dando tiros atrás dele, mas meu filho não estava armado. Quando a polícia vai prender, o normal é dar um tiro na perna. Agora, tiro na boca e de fuzil? " Anderson André - Marceneiro e pai de Kayke

Depois do confronto, os policiais levaram os suspeitos baleados na caminhonete da PM. Segundo a polícia, os dois jovens foram colocados no carro porque eles estavam em uma área de difícil acesso, onde a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não conseguiria chegar.

Dois homens morrem em confronto com a polícia em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

A morte dos jovens é investigada pela Polícia Civil. Os corpos dos suspeitos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Anderson foi ao local liberar o corpo do filho e disse que vai correr atrás para saber o que aconteceu com o jovem.

No final da tarde desta sexta-feira (8), o major da Polícia Militar Jairo de Castro conversou com a imprensa e afirmou que Kayke tem passagens pela polícia por estupro de vulnerável.

"A ocorrência relata quatro envolvidos no confronto, dois conseguiram fugir e dois foram baleados. Kayke possui passagens por estupro de vulnerável e há videos em que ele aparece com pistola", afirmou o major.