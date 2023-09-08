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Confronto em Alvorada

Pai diz que filho morto em confronto com PM em Vila Velha não estava armado

Rapazes foram identificados como Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos; Polícia Militar afirma que apreendeu duas armas no local, entre elas, uma submetralhadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2023 às 20:06

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 20:06

Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos
Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos Crédito: Acervo Pessoal
Os dois jovens mortos em confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (8), em Alvorada, Vila Velha, foram identificados como Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos.  A Polícia Militar afirmou que apreendeu duas armas no local, entre elas, uma submetralhadora.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a PM realizava um patrulhamento no bairro por conta da disputa entre traficantes de Alvorada e Boa Vista. Os policiais afirmam que os suspeitos estavam usando droga na escadaria. Disseram ainda que os dois estavam armados e começaram a atirar contra os militares quando viram os policiais.
No entanto, o pai de Kayke diz que o filho não estava armado. 
"A vizinha viu o Kayke correr e a polícia dando tiros atrás dele, mas meu filho não estava armado. Quando a polícia vai prender, o normal é dar um tiro na perna. Agora, tiro na boca e de fuzil? "
Anderson André - Marceneiro e pai de Kayke
Depois do confronto, os policiais levaram os suspeitos baleados na caminhonete da PM. Segundo a polícia, os dois jovens foram colocados no carro porque eles estavam em uma área de difícil acesso, onde a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não conseguiria chegar. 
Dois homens morrem em confronto com a polícia em Vila Velha
Dois homens morrem em confronto com a polícia em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
A morte dos jovens é investigada pela Polícia Civil. Os corpos dos suspeitos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Anderson foi ao local liberar o corpo do filho e disse que vai correr atrás para saber o que aconteceu com o jovem.
No final da tarde desta sexta-feira (8), o major da Polícia Militar Jairo de Castro conversou com a imprensa e afirmou que Kayke tem passagens pela polícia por estupro de vulnerável.
"A ocorrência relata quatro envolvidos no confronto, dois conseguiram fugir e dois foram baleados. Kayke possui passagens por estupro de vulnerável e há videos em que ele aparece com pistola", afirmou o major.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

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