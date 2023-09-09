Dois homens são mortos a tiros na zona rural de Vila Valério

Dois homens foram mortos a tiros em São Jorge da Barra Seca, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (8). De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, os dois indivíduos não são da comunidade e foram atacados logo após estacionarem uma moto. Até o momento nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre a motivação do ataque.

De acordo com informações disponibilizadas na ocorrência dos policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas disseram ainda que um dos homens atacados tentou fugir, atravessando um rio no limite entre Vila Valério e São Mateus, mas acabou vindo a óbito na área de São Mateus.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Vila Valério e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.