Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Dois homens são mortos a tiros na zona rural de Vila Valério

Ocorrência foi na noite de sexta-feira (8), no distrito de São Jorge da Barra Seca.  Até o momento ninguém foi preso.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2023 às 11:45

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 11:45

Dois homens foram mortos a tiros em São Jorge da Barra Seca, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (8). De acordo com o relato de testemunhas à Polícia Militar, os dois indivíduos não são da comunidade e foram atacados logo após estacionarem uma moto. Até o momento nenhum suspeito foi detido e não há informações sobre a motivação do ataque.
De acordo com informações disponibilizadas na ocorrência dos policiais que atenderam a ocorrência, testemunhas disseram ainda que um dos homens atacados tentou fugir, atravessando um rio no limite entre Vila Valério e São Mateus, mas acabou vindo a óbito na área de São Mateus.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Vila Valério e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A corporação ressalta que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Vila Valério Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados