Justiça manda prender agente do Iases acusado de assassinato em bar de Cariacica

O agente do Iases Tiago Muniz de Souza é apontado como o autor dos disparos que mataram o caminhoneiro Josivan Conceição Souza Crédito: Acervo pessoal

O mandado de prisão foi expedido na sexta (8) pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. A Polícia Civil foi procurada para informar se o mandado de prisão contra Tiago já foi cumprido, mas, segundo a assessoria, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi detido até o momento.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22 horas, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, Tiago estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.

Ainda segundo testemunhas, o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan no banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual o agente teria adotado tal conduta.

O eletricista levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Josivan Conceição Souza, de 36 anos, foi morto em bar Crédito: Acervo Pessoal

Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local. Consta ainda na ocorrência da PM que Tiago fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais. A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia.

A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).