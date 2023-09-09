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Justiça manda prender agente do Iases acusado de assassinato em bar de Cariacica

Tiago Muniz de Souza é apontado como o autor dos disparos que mataram o caminhoneiro Josivan Conceição Souza, no bairro Santa Luzia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2023 às 10:41

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 10:41

O agente do Iases Tiago Muniz de Souza é apontado como o autor dos disparos que mataram o caminhoneiro Josivan Conceição Souza
O agente do Iases Tiago Muniz de Souza é apontado como o autor dos disparos que mataram o caminhoneiro Josivan Conceição Souza Crédito: Acervo pessoal
A Justiça determinou a prisão do agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Tiago Muniz de Souza, de 33 anos, acusado de matar o caminhoneiro Josivan Conceição Souza, 35, após uma briga em um bar de Santa Luzia, em Cariacica, na última quinta-feira (7). Na ocasião, o cunhado do caminhoneiro, um eletricista de 44 anos, também foi baleado. 
O mandado de prisão foi expedido na sexta (8) pela juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. A Polícia Civil foi procurada para informar se o mandado de prisão contra Tiago já foi cumprido, mas, segundo a assessoria, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi detido até o momento. 
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22 horas, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, Tiago estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.
Ainda segundo testemunhas, o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan no banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual o agente teria adotado tal conduta. 
O eletricista levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
Vítima foi identificada como Josivan Conceição Souza, de 36 anos
Josivan Conceição Souza, de 36 anos, foi morto em bar Crédito: Acervo Pessoal
Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local. Consta ainda na ocorrência da PM que Tiago fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais. A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia.
A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).
Questionado, o Iases informou que está ciente dos fatos e que um "processo administrativo será aberto para apurar os fatos e a conduta do agente", destacou, em nota.

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