Homem é morto e outro fica ferido após briga em bar de Cariacica

Vítima foi identificada como Josivan Conceição Souza, de 35 anos Crédito: Acervo Pessoal

A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).

Dinâmica

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22h, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.

Populares contaram também que o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan dentro do banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual ele teria feito isso. De acordo com relatos, o servidor público de 33 anos é morador do bairro.

O homem de 44 anos, que seria eletricista e cunhado de Josivan, levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local.

Consta ainda na ocorrência da PM que o homem fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais.

Revolta

Em entrevista para a TV Gazeta nesta sexta (08), o pai de Josivan contou que as vítimas foram ao bar para comemorar o aniversário delas. "Meu filho estava comemorando o aniversário dele, que fez no dia 22 (de agosto), e o cunhado fez ontem (07). Aí chega o cidadão lá, bêbado. Só porque olhou no olho do outro já foi motivo para atirar", frisou.

"Pelo tanto de tiro que tinha lá, parecia que era guerra [...] Infelizmente, a vida do ser humano não vale nada. Levou a vida do meu filho. Se fez isso, não pode ficar impune" X. - Pai da vítima morta

A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia.

Com medo, pai de caminhoneiro morto em Cariacica prefere não se identificar Crédito: Acervo TV Gazeta

O que diz o Iases

Questionado, o Iases informou que está ciente dos fatos e que um "processo administrativo será aberto para apurar os fatos e a conduta do agente", destacou, em nota.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.