Homem é morto e outro fica ferido após briga em bar de Cariacica

Um caminhoneiro de 35 anos, identificado como Josivan Conceição Souza, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (07), no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Outra vítima, de 44 anos, que não teve o nome divulgado, também ficou ferida e precisou ser socorrida a um hospital de Vitória. O principal suspeito do crime é o agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Tiago Muniz de Souza, de 33 anos.
A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).
Dinâmica
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22h, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.
Populares contaram também que o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan dentro do banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual ele teria feito isso. De acordo com relatos, o servidor público de 33 anos é morador do bairro.
O homem de 44 anos, que seria eletricista e cunhado de Josivan, levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.
Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local.
Consta ainda na ocorrência da PM que o homem fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais.
Revolta
Em entrevista para a TV Gazeta nesta sexta (08), o pai de Josivan contou que as vítimas foram ao bar para comemorar o aniversário delas. "Meu filho estava comemorando o aniversário dele, que fez no dia 22 (de agosto), e o cunhado fez ontem (07). Aí chega o cidadão lá, bêbado. Só porque olhou no olho do outro já foi motivo para atirar", frisou.
"Pelo tanto de tiro que tinha lá, parecia que era guerra [...] Infelizmente, a vida do ser humano não vale nada. Levou a vida do meu filho. Se fez isso, não pode ficar impune"
A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia.
O que diz o Iases
Questionado, o Iases informou que está ciente dos fatos e que um "processo administrativo será aberto para apurar os fatos e a conduta do agente", destacou, em nota.
O que diz a Polícia Civil
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.