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Agende do Iases é suspeito

Homem é morto e outro fica ferido após briga em bar de Cariacica

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o suspeito fugiu com a ajuda da esposa; até o momento, ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2023 às 11:51

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 11:51

Vítima foi identificada como Josivan Conceição Souza, de 36 anos
Vítima foi identificada como Josivan Conceição Souza, de 35 anos Crédito: Acervo Pessoal
Um caminhoneiro de 35 anos, identificado como Josivan Conceição Souza, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (07), no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Outra vítima, de 44 anos, que não teve o nome divulgado, também ficou ferida e precisou ser socorrida a um hospital de Vitória. O principal suspeito do crime é o agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Tiago Muniz de Souza, de 33 anos. 
A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).

Dinâmica

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22h, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.
Populares contaram também que o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan dentro do banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual ele teria feito isso. De acordo com relatos, o servidor público de 33 anos é morador do bairro. 

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O homem de 44 anos, que seria eletricista e cunhado de Josivan, levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. 
Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local. 
Consta ainda na ocorrência da PM que o homem fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais.

Revolta

Em entrevista para a TV Gazeta nesta sexta (08), o pai de Josivan contou que as vítimas foram ao bar para comemorar o aniversário delas. "Meu filho estava comemorando o aniversário dele, que fez no dia 22 (de agosto), e o cunhado fez ontem (07).  Aí chega o cidadão lá, bêbado. Só porque olhou no olho do outro já foi motivo para atirar", frisou. 
"Pelo tanto de tiro que tinha lá, parecia que era guerra [...] Infelizmente, a vida do ser humano não vale nada. Levou a vida do meu filho. Se fez isso, não pode ficar impune"
X. - Pai da vítima morta
A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia. 
Com medo, pai de caminhoneiro morto em Cariacica prefere não se identificar
Com medo, pai de caminhoneiro morto em Cariacica prefere não se identificar Crédito: Acervo TV Gazeta

O que diz o Iases

Questionado, o Iases informou que está ciente dos fatos e que um "processo administrativo será aberto para apurar os fatos e a conduta do agente", destacou, em nota.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A população pode denunciar através do Disque-Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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