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Ilha das Caieiras

Jovem agride a mulher com socos e marteladas dentro de casa em Vitória

Deyverson Rodrigues Farias, de 25 anos, ainda ameaçou atear fogo no imóvel em que vivem juntos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 set 2023 às 09:09

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 09:09

Deyverson Rodrigues Farias foi preso após usar um martelo (destaque) para agredir a mulher
Deyverson Rodrigues Farias foi preso após usar um martelo (destaque) para agredir a mulher Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta
Uma vendedora de 41 anos foi agredida a marteladas pelo companheiro, o pescador Deyverson Rodrigues Farias, de 25 anos, dentro de casa, na Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada deste sábado (9). Ela contou à polícia que também recebeu socos e o marido ainda ameaçou atear fogo no imóvel em que vivem juntos. 
Conforme informações da Polícia Militar, a vendedora relatou que as agressões são frequentes e que, há cerca de duas semanas, sofreu um aborto espontâneo em decorrência da violência. Ela estava grávida de gêmeos. Os policiais que atenderam a ocorrência observaram que, no corpo dela, havia vários hematomas. 
Na madrugada de sábado, um novo ataque. Segundo o boletim de ocorrência, Deyverson deu socos e marteladas nas costas da mulher, além de quebrar vários objetos da casa. Depois, se trancou sozinho no imóvel e ameaçou atear fogo. Com a chegada da polícia, que foi acionada pela mãe do pescador, o casal foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana. 
Polícia Civil informou, por nota, que Deyverson foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, pela Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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