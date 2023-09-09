Jovem agride a mulher com socos e marteladas dentro de casa em Vitória

Na madrugada de sábado, um novo ataque. Segundo o boletim de ocorrência, Deyverson deu socos e marteladas nas costas da mulher, além de quebrar vários objetos da casa. Depois, se trancou sozinho no imóvel e ameaçou atear fogo. Com a chegada da polícia, que foi acionada pela mãe do pescador, o casal foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana.