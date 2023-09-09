Jovem agride a mulher com socos e marteladas dentro de casa em Vitória

Uma vendedora de 41 anos foi agredida a marteladas pelo companheiro, o pescador Deyverson Rodrigues Farias, de 25 anos, dentro de casa, na Ilha das Caieiras, em Vitória, na madrugada deste sábado (9). Ela contou à polícia que também recebeu socos e o marido ainda ameaçou atear fogo no imóvel em que vivem juntos.
Conforme informações da Polícia Militar, a vendedora relatou que as agressões são frequentes e que, há cerca de duas semanas, sofreu um aborto espontâneo em decorrência da violência. Ela estava grávida de gêmeos. Os policiais que atenderam a ocorrência observaram que, no corpo dela, havia vários hematomas.
Na madrugada de sábado, um novo ataque. Segundo o boletim de ocorrência, Deyverson deu socos e marteladas nas costas da mulher, além de quebrar vários objetos da casa. Depois, se trancou sozinho no imóvel e ameaçou atear fogo. Com a chegada da polícia, que foi acionada pela mãe do pescador, o casal foi levado para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana.
A Polícia Civil informou, por nota, que Deyverson foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, pela Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).