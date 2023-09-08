BR 101: acidente grave deixa um morto e mais de 10 feridos na Serra

Uma pessoa morreu e mais de 10 ficaram feridas em um grave acidente na noite desta sexta-feira (8), na BR 101, no km 256, altura de Serra Sede. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h e envolveu um ônibus, um cavalo trator e um carro de passeio.

Por volta das 20h, duas vítimas ainda estavam presas às ferragens. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Eco101 — concessionária que administra a via —, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

A pista central ficou interditada, e os veículos passavam pelas laterais. Um grande congestionamento se formou na região, entre a Serra Sede e os bairros Vista da Serra II e Campinho da Serra.