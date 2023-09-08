Homem fica ferido após veículo sair da pista e atingir estacas em Vargem Alta

Um motorista ficou ferido após sofrer um acidente no km 10 da Rodovia ES-375, na altura de Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (7). O veículo que ele conduzia bateu em estacas de eucalipto às margens da pista.
A Polícia Militar informou que foi acionada e encontrou um veículo danificado, que não teve o modelo divulgado, e o condutor ao seu lado e com um ferimento na mão. O homem contou que acredita ter perdido a consciência durante o trajeto, momento em que bateu contra as estacas.
Nenhuma irregularidade, segundo a polícia, foi constatada quanto à documentação do carro ou do motorista, que foi socorrido e encaminhado ao hospital de Vargem Alta, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.