PM persegue suspeito em carro e bate com viatura em prédio em Vila Velha

Viatura da PM rodou na pista e atingiu imóvel no bairro Cristóvão Colombo Crédito: Leitor | A Gazeta

Policiais militares acionados para dar apoio em uma ação se envolveram em um acidente na noite de sexta-feira (8), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha . De viatura, eles seguiam em perseguição a um carro suspeito, quando bateram em outro veículo em um cruzamento do bairro e foram arremessados contra um imóvel no qual funciona um escritório de advocacia.

Conforme informações da Polícia Militar , por volta das 19h20, em apoio ao Serviço Reservado de Inteligência, uma viatura começou a perseguir um veículo no qual estaria um suspeito com mandado de prisão em aberto. Durante a perseguição, a viatura bateu na lateral de outro carro, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Cristóvão Colombo.

Com o impacto, a viatura rodou na pista e foi jogada contra um pequeno prédio comercial da região.

Os dois policiais militares que estavam na viatura apresentaram luxações e foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . A motorista do veículo envolvido no acidente queixou-se de dores no peito e foi atendida no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) , mas não precisou ser encaminhada a um hospital.

Eles também foram submetidos a teste de bafômetro, mas o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, tanto do policial que dirigia a viatura quanto da motorista do outro veículo.