PM persegue suspeito em carro e bate com viatura em prédio em Vila Velha

Policiais militares acionados para dar apoio em uma ação se envolveram em um acidente na noite de sexta-feira (8), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. De viatura, eles seguiam em perseguição a um carro suspeito, quando bateram em outro veículo em um cruzamento do bairro e foram arremessados contra um imóvel no qual funciona um escritório de advocacia.
Conforme informações da Polícia Militar, por volta das 19h20, em apoio ao Serviço Reservado de Inteligência, uma viatura começou a perseguir um veículo no qual estaria um suspeito com mandado de prisão em aberto. Durante a perseguição, a viatura bateu na lateral de outro carro, no cruzamento da Rua Joaquim Nabuco com a Avenida Cristóvão Colombo.
Com o impacto, a viatura rodou na pista e foi jogada contra um pequeno prédio comercial da região.
Os dois policiais militares que estavam na viatura apresentaram luxações e foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A motorista do veículo envolvido no acidente queixou-se de dores no peito e foi atendida no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não precisou ser encaminhada a um hospital.
Eles também foram submetidos a teste de bafômetro, mas o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, tanto do policial que dirigia a viatura quanto da motorista do outro veículo.
Ainda segundo informações da PM, o proprietário do imóvel no qual funciona o escritório foi orientado sobre procedimentos a serem adotados, mas não deu outros detalhes sobre o assunto. O carrro com o suspeito que estava sendo perseguido conseguiu fugir.