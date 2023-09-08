Cansada de apanhar do marido, mulher pede ajuda e homem é preso no ES

Armas apreendidas na casa onde mora o casal de Mucurici Crédito: Divulgação/PMES

Um homem de 68 anos foi preso na manhã de quinta-feira (7) em Mucurici Norte do Espírito Santo , suspeito de violência doméstica e de ameaçar a esposa de 67 anos de morte. Segundo informações da Polícia Militar , os próprios filhos do casal denunciaram o caso, após a mãe dizer que “não aguentava mais ser agredida”.

Segundo o filho da vítima, em relato aos policiais, a mãe ligou na quarta-feira (6) pedindo para que ele a levasse embora, depois de ter novamente sofrido agressões. Ela também mandou mensagem para a filha e contou detalhes do que teria acontecido, afirmando que levou socos e chutes e que, além disso, o marido segurava uma pistola.

A PM foi à residência do casal e a vítima contou que na terça-feira (5) teve uma discussão com o marido e que após isso ele a agrediu com socos, principalmente na região da cabeça, a empurrou contra a parede, o chão, a porta, também rasgou a camisola, e quebrou o celular dela. O homem ainda teria dito: “Eu jurei que nunca mais eu ia te bater, que na próxima vez eu ia te matar”.

Na quarta-feira, o marido levou a mulher até a cidade de Ponto Belo , à força, para comprar um celular novo. No momento em que ele se afastou, a vítima ligou para o filho. Depois ela conseguiu mandar a mensagem para a filha.

A mulher contou aos militares que sofreu agressões durante todo o relacionamento e que os filhos, ainda quando crianças, presenciaram várias vezes as cenas de violência. Inclusive a filha já entrou na frente da mãe para protegê-la do pai, pedindo para ele não atirar.

Relatou ainda que o marido a impedia de sair de casa e ter contato com outras pessoas para que ela não fosse vista com lesões, e que, por isso, nunca recebeu atendimento médico. Por fim, revelou que o marido apenas permitiu que ela tivesse habilitação para dirigir depois de completar 60 anos.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Nova Venécia . Ele entregou todas as armas que tinha, dois rifles e uma pistola, que estavam municiadas, e confirmou que houve uma discussão na terça-feira, quando quebrou mesmo o telefone da vítima, e que na quarta foi até a cidade de Ponto Belo para adquirir outro aparelho.

Como a vítima apresentava ferimentos pelo corpo, ela foi levada para uma unidade médica em Mucurici, onde foi atendida e recebeu um laudo.