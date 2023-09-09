Agente do Iases acusado de assassinato em bar de Cariacica é preso

O agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) Tiago Muniz de Souza, de 33 anos, acusado de matar o caminhoneiro Josivan Conceição Souza, 35, após uma briga em Cariacica, foi preso neste sábado (9). O suspeito se entregou poucas horas após a Justiça determinar a prisão dele. Na ocasião, o cunhado da vítima, um eletricista de 44 anos, também foi baleado.
De acordo com o chefe da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, delegado Eduardo Khaddour, a partir da última quinta-feira (7), dia do crime, a polícia iniciou as averiguações para tentar localizá-lo.
“Após a juntada de elementos de informações que confirmassem a materialidade e a autoria delitiva, representou-se pela prisão temporária ao plantão do Judiciário, sendo deferido. Ao tomar conhecimento que estava sendo procurado, o investigado se apresentou na sede do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), no bairro Barro Vermelho, na Capital”, disse o delegado.
Tiago Muniz será encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do agente socioeducativo. O espaço segue aberto para a parte.
Relembre
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o crime teria ocorrido por volta das 22 horas, após um desentendimento entre as vítimas e o autor dos disparos. Descontrolado, Tiago estaria ostentando uma arma de fogo em um bar e hostilizando as pessoas no entorno.
A reportagem da TV Gazeta teve acesso a um vídeo que mostra o homem com uma arma em mãos, enquanto o caminhoneiro está caído no chão, aparentemente já sem vida. Uma mulher tenta tirar Tiago do local, mas ele resiste (veja abaixo).
Ainda de acordo com testemunhas, o "estopim" da confusão entre eles ocorreu no momento em que Tiago trancou Josivan no banheiro do bar. O boletim, entretanto, não informa o motivo pelo qual o agente teria adotado tal conduta.
O eletricista levou um tiro na cabeça e outro no abdômen. Ele foi levado inicialmente para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, também em Cariacica, mas precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Já o caminhoneiro levou oito tiros, sendo dois na cabeça, e morreu no local. Consta ainda na ocorrência da PM que Tiago fugiu em um carro, com a ajuda da companheira, antes da chegada das equipes policiais. A Polícia Militar afirmou também que, segundo os moradores e testemunhas, o agente já causou outras confusões em Santa Luzia.
Questionado neste sábado (9), o Iases informou que está ciente dos fatos, "mas que ainda não foi informado, oficialmente, sobre a prisão do agente". Frisou ainda que "confia no trabalho da Polícia Civil" e que as providências administrativas sobre o caso estão sendo adotadas.