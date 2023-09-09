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Mais de 20 feridos

Identificada vítima que morreu em acidente grave na BR 101 na Serra

Zenóbio Roriz, de 65 anos, voltava para casa em um Fiat Strada na noite dessa sexta-feira (08); PRF acredita que um quarto veículo esteja envolvido com a batida
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 set 2023 às 16:04

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 16:04

Vítima que morreu em acidente na BR 101, em Serra Sede, tinha 65 anos
Vítima que morreu em acidente na BR 101, em Serra Sede, tinha 65 anos Crédito: Montagem | Wagner Martins | Arquivo da família
A vítima que morreu na sexta-feira (8) em um acidente na BR 101, na altura de Serra Sede, foi identificada como Zenóbio Roriz, de 65 anos. O homem voltava para casa em um Fiat Strada, no início da noite, quando tudo aconteceu. Pelo menos outras 20 pessoas ficaram feridas e cinco precisaram ser levadas a hospitais da região.
Em entrevista para a TV Gazeta, a companheira da vítima, identificada apenas como Maria Helena, contou que havia encontrado Zenóbio durante o dia e que ele aparentava normalidade. "[Estava] Conversando de boa, não disse que estava sentindo nada. Horas depois foram lá em casa me chamar, dizendo que ele tinha sofrido um acidente", disse, emocionada. 
Acidente com três veículos na BR 101, em Serra Sede
Acidente com três veículos na BR 101, em Serra Sede Crédito: Wagner Martins
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um ônibus, um caminhão e a picape onde estava o idoso. Na manhã deste sábado (9), a corporação informou que duas vítimas — cujos nomes não foram divulgados — permaneciam internadas no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra: 
  • O motorista do caminhão, de 45 anos;
  • O condutor do ônibus, de 56 anos.
Acidente com três veículos na BR 101, em Serra Sede
Acidente com três veículos na BR 101, em Serra Sede Crédito: Wagner Martins

Outro veículo envolvido

Ainda de acordo com a PRF, inicialmente, acreditava-se que o acidente teria ocorrido após o Fiat Strada invadir a contramão e bater de frente com o caminhão. Na tentativa de desviar, o ônibus acabou colidindo contra uma árvore.
Novas testemunhas afirmaram, entretanto, que um quarto veículo, também um ônibus, teria envolvimento no caso e não permaneceu no local para prestar socorro.
De acordo com a corporação, esse suposto veículo teria feito uma manobra de mudança de faixa. Para evitar a batida, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu com a picape. Após retornar para o sentido original em que seguia, ele bateu lateralmente com o ônibus. 

Acidente com três veículos em Serra Sede

Passageiros 

Representante da viação de ônibus, Sebastião Ferreira informou que o veículo tinha saído de Santa Teresa e ia em direção a Vitória, com aproximadamente 30 passageiros. Desse total, 20 ficaram feridos, sendo que alguns receberam atendimento no próprio local do acidente.
"Ele (o motorista de 56 anos) disse que estava vindo atrás da carreta e só sentiu o impacto e a frente do ônibus levantando. Está em choque ainda, porque é uma coisa muito grave, mas a gente vai apurar os fatos", informou Sebastião. 

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