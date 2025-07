Júri popular

Motorista é condenado a 54 anos de prisão por morte de família em acidente

Renato Ferrando Briato dirigia embriagado e causou batida frontal em 2012; julgamento aconteceu 13 anos depois, na Serra

O caso ocorreu em 2012, no bairro Nova Carapina, também na Serra. Renato dirigia um caminhão embriagado quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com o carro da família, que viajava de São Gabriel da Palha para uma festa. No acidente, morreram o marido de Delma Guariz, o filho de 10 anos, a mãe dela e a sogra. Delma e a filha mais velha foram as únicas sobreviventes.>