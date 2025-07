Norte do ES

Polícia Civil faz operação contra traficantes e assassinos em Aracruz

Atuam cerca de 60 policiais, entre civis e militares, com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer)

A Polícia Civil deflagrou a Operação Força Total, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (31), com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas e homicídios. Segundo a corporação, as ações são voltadas para cumprir 24 mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros do município, resultado de diversas investigações. >