Bairro Cruzeiro do Sul

Mãe é presa por bater cabeça do filho de 2 anos em janela de ônibus em Cariacica

Mulher negou a agressão e teria dito a uma das testemunhas que estaria "educando" a criança; ela foi encaminhada ao sistema prisional

Uma mulher de 26 anos foi presa na noite de quarta-feira (30) suspeita de agredir o próprio filho, de apenas dois anos, dentro de um ônibus do Sistema Transcol, no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram ter visto a mãe bater a cabeça da criança na janela do coletivo durante a viagem. O nome dela não será divulgado para preservar a identidade do menino, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). >