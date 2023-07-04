A BMW foi apreendida junto com cigarros eletrônicos de posse de Raphael dos Santos Bravin Crédito: Divulgação | PCES

Um faturamento superior a meio milhão de reais, um carro de luxo da BMW na garagem, arma registrada e um histórico de compra e fornecimento de cigarros eletrônicos no Espírito Santo : assim era a vida de Raphael dos Santos Bravin, apontado pela Polícia Civil do Espírito Santo como maior vendedor de cigarros eletrônicos do Estado e preso no dia 21 de junho.

Ainda de acordo com o delegado Guilherme Eugênio, o faturamento "surpreendente" de Raphael dos Santos Bravin foi de R$ 506 mil nos últimos 78 dias - intervalo entre a criação de um novo domínio para o site e a data da prisão. Segundo Eugênio, a criação de um novo domínio poderia atrapalhar a investigação da polícia. O delegado afirmou que Raphael dos Santos atua no mercado há pelo menos um ano e meio com outros domínios.

A vida de Raphael, segundo a polícia, é "confortável" graças ao lucro obtido no comércio irregular. A venda de cigarro eletrônico é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Your browser does not support the audio element. Quem é o maior fornecedor de cigarro eletrônico do ES preso em Vitória

Cigarros e itens apreendidos durante Operação Vapor, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Mas quem é o homem apontado como maior fornecedor de cigarro eletrônico do Estado? De acordo com a polícia, Raphael Bravin foi o único preso na operação. Ele foi detido na própria residência, no bairro Jardim da Penha, na Capital.

De acordo com o titular do 6º Distrito Policial, delegado Guilherme Eugênio, o indivíduo preso comprou um veículo da marca BMW recentemente, além de uma arma Glock.

"Ele mora com bastante conforto, recentemente adquiriu um veículo BMW, comprou também uma pistola da marca Glock. Tem um faturamento surpreendente" Guilherme Eugênio - Delegado de Polícia Civil

Arma Glock utilizada pelo homem preso em operação em Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Um balanço da Polícia Civil mostra a quantidade de itens apreendidos durante a operação no dia 21 de junho. Há também o detalhamento de que alguns indivíduos foram convocados a prestar depoimento.

O documento ainda detalha que Raphael dos Santos Bravin foi preso em flagrante pelos seguintes crimes:

Artigo 278 do Código Penal: contrabando . Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria são considerados crimes.



. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria são considerados crimes. Artigo 299 do Código Penal: falsidade ideológica . É crime omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.



. É crime omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal: descaminho . Constitui crime de descaminho o fato de deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social devido em decorrência de operação de comércio exterior, quando o agente faz isso de forma dolosa e com o objetivo de obter vantagem ilícita.



. Constitui crime de descaminho o fato de deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social devido em decorrência de operação de comércio exterior, quando o agente faz isso de forma dolosa e com o objetivo de obter vantagem ilícita. Artigo 1º da Lei 9.613/1998: lavagem de dinheiro. Comete o crime de lavagem de dinheiro quem oculta ou dissimula a origem, a natureza, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infrações penais. A pena prevista para esse delito varia de 3 a 10 anos de reclusão, além de multa.



Após a prisão em flagrante, segundo o delegado Guilherme Eugênio, a Polícia Civil sugeriu que a fiança estipulada pela Justiça fosse do valor exato do faturamento nos últimos 78 dias: R$ 506 mil. Guilherme Eugênio afirmou, porém, que a fiança foi de R$ 20 mil - o valor teria sido pago por Raphael dos Santos Bravin, que foi liberado com a condição de utilizar monitoramento eletrônico.

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado da Justiça para checar a informação que Raphael teria sido liberado. Em nota, a Sejus informou que o homem deu entrada no sistema prisional e foi solto por meio de alvará no dia 23 de junho.

A reportagem de A Gazeta fez contato com a defesa de Raphael dos Santos Bravin. Em conversa por telefone, o advogado Leandro Oliveira afirmou que o cliente não tinha qualquer passagem criminal até o momento da prisão e tem registro da arma, como é exigido pela legislação.

Em um primeiro momento, a defesa pediu a liberdade provisória - que foi concedida. Agora, segundo Leandro Oliveira, aguarda a remessa dos autos. De acordo com a defesa, Raphael dos Santos Bravin não tinha ciência de que a venda do cigarro eletrônico, da forma como ocorria, configurava crime.

Polícia investiga presença de fentanil

Durante a ação, um homem apontado como o maior fornecedor desses produtos do Estado foi preso. Segundo a corporação, ele tinha uma vida de alto padrão, fruto do crime referente à venda do produto, proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).