Homem é detido ao aplicar golpe em agência bancária de Cachoeiro

Homem portava 12 cartões de pessoas diferentes quando foi detido. em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem foi detido em flagrante, na tarde desta segunda-feira (3), tentando aplicar golpes dentro de uma agência bancária de Cachoeiro de Itapemirim . O suspeito fingia que era atendente da Caixa Econômica Federal, no Centro, para furtar cartões das vítimas, e tinha acabado de abordar uma senhora, quando foi detido e encaminhado à delegacia.

Na manhã desta segunda-feira, o indivíduo atendia uma idosa, quando a mesma percebeu que um dos cartões dela tinha sumido. A vítima acionou os vigilantes da agência, que seguraram o homem até a chegada da Guarda Municipal.

De acordo com a Guarda, que ficou responsável pela ocorrência, o suspeito contava com 8 cartões de pessoas diferentes e 12 cartões em nome dele. O suspeito também tem uma ficha extensa de antecedentes de furto, roubo, estelionato e outras infrações.

Informações iniciais da Polícia Militar apontam ainda que o gerente da Caixa Econômica Federal tinha ciência que este acusado já havia feito outros golpes semelhantes, e que os vigilantes já estavam atentos a algum fato anormal, por isso acionaram a Guarda rapidamente.

No momento em que foi detido, o homem usava um crachá com o próprio nome e o título de atendente. O suspeito foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional.

Procurada, a Caixa respondeu que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, acrescentando que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Segundo a organização, o atendimento da Agência Cachoeiro de Itapemirim (ES) ocorreu normalmente na segunda-feira (3).