Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ao chegar de festa

Jovem é preso por agredir mulher grávida de nove meses em Vila Velha

Adryell de Oliveira Santos, de 22 anos, teria agredido a mulher com socos no rosto e chutes na costela e na barriga da mulher, de 24 anos, na frente da filha dela

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 12:37

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

03 jul 2023 às 12:37
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, uma jovem de 24 anos que está grávida de nove meses. O fato ocorreu na manhã de domingo (2), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, as agressões teriam acontecido na frente da filha da vítima, uma menina de cinco anos.
À Polícia Militar, a mulher disse que a discussão com o suspeito, identificado como Adryell de Oliveira Santos, teria começado após o jovem chegar alterado de uma festa. As agressões começarem após a mulher afirmar que ia dormir na cama de casal com a filha, O homem teria desferido socos no lado esquerdo do rosto, além de chutes na costela e na barriga da vítima, que está gestante de nove meses.
Segundo a Polícia Militar, a mulher teria tentado se defender das agressões e conseguiu sair de casa junto com a filha, se abrigando na residência da vizinha, que é dona da casa onde a vítima mora. Para a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, a vizinha contou que ouviu os gritos e pensou que a mulher estava entrando em trabalho de parto e estava se preparando para levar ela para o hospital. A vítima teria respondido de volta afirmando que o companheiro estava a agredindo e a ameaçando.
A Polícia Militar foi acionada e no local os militares constataram que havia vários objetos quebrados, o celular pessoal da mulher sendo um deles, na residência da vítima. O suspeito foi detido e conduzido, com o uso de algemas, até o Plantão Especializado da Mulher de Vitória (PEM).
A Polícia Civil informou que Adryell de Oliveira Santos foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio, todos na forma da lei Maria da Penha. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lei Maria da Penha Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados