Jovem é preso por agredir mulher grávida de nove meses em Vila Velha

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, uma jovem de 24 anos que está grávida de nove meses. O fato ocorreu na manhã de domingo (2), no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, as agressões teriam acontecido na frente da filha da vítima, uma menina de cinco anos.

À Polícia Militar, a mulher disse que a discussão com o suspeito, identificado como Adryell de Oliveira Santos, teria começado após o jovem chegar alterado de uma festa. As agressões começarem após a mulher afirmar que ia dormir na cama de casal com a filha, O homem teria desferido socos no lado esquerdo do rosto, além de chutes na costela e na barriga da vítima, que está gestante de nove meses.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teria tentado se defender das agressões e conseguiu sair de casa junto com a filha, se abrigando na residência da vizinha, que é dona da casa onde a vítima mora. Para a repórter Dani Carla, da TV Gazeta, a vizinha contou que ouviu os gritos e pensou que a mulher estava entrando em trabalho de parto e estava se preparando para levar ela para o hospital. A vítima teria respondido de volta afirmando que o companheiro estava a agredindo e a ameaçando.

A Polícia Militar foi acionada e no local os militares constataram que havia vários objetos quebrados, o celular pessoal da mulher sendo um deles, na residência da vítima. O suspeito foi detido e conduzido, com o uso de algemas, até o Plantão Especializado da Mulher de Vitória (PEM).