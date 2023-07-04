Polícia investiga se há fentanil na composição de cigarros eletrônicos no ES

Cigarros eletrônicos apreendidos durante operação na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O fentanil é um poderoso analgésico que pertence à mesma classe de medicamentos que a morfina, mas é bem mais potente. Ele foi desenvolvido para tratar a dor intensa, principalmente em casos de câncer avançado, mas seu uso também pode ocorrer em procedimentos médicos e cirúrgicos. A superdosagem de fentanil pode resultar em coma, danos cerebrais ou até mesmo levar à morte.

Fentanil em compridos: droga representa risco à saúde Crédito: Reprodução

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, há a suspeita de que os produtos possam ter sido "batizados" com o fentanil.

"Temos uma certa desconfiança de que os cigarros possam trazer Fentanil. Por isso, alguns deles serão encaminhados para a análise. Isso nos preocupa. Os produtos podem estar 'batizados'" José Darcy Arruda - Delegado-geral da PCES

Na operação realizada pela Polícia Civil, foram apreendidos mais de 1.700 itens, cigarros e acessórios em Vitória, Serra e Guarapari. As imagens mostram os cigarros apreendidos pela polícia, de diversas cores e marcas. A venda do produto é proibida pela Anvisa.

De acordo com a Polícia Civil, a apreensão aconteceu nas seguintes cidades:

1.200 cigarros e outros itens apreendidos em uma sala comercial da Mata da Praia, em Vitória



Mais de 300 itens em quatro estabelecimentos fiscalizados na Serra



150 cigarros e 96 acessórios apreendidos em loja de Guarapari



Utilizado como analgésico e anestésico para fins médicos, o fentanil passou a ser consumido de forma indevida e indiscriminada em muitos países, como nos Estados Unidos, causando dependência química e vício, por ser 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a heroína.