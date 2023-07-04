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Comprava no Paraguai

Dono de Glock e BMW: maior fornecedor de cigarro eletrônico do ES é preso

Polícia informou que ele levava uma vida de alto padrão e recentemente adquiriu um BMW e uma pistola Glock; Operação Vapor apreendeu mais de 1.700 cigarros e acessórios na Grande Vitória

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2023 às 08:51
Cigarros e itens apreendidos durante Operação Vapor, na Grande Vitória
Cigarros e itens apreendidos durante Operação Vapor, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Em uma nova fase da Operação Vapor, a Polícia Civil prendeu o principal fornecedor de cigarro eletrônico do Espírito Santo e apreendeu mais de 1.700 cigarros, itens e acessórios em três cidades da Grande Vitória. O nome e a idade do homem detido não foram divulgados, mas a polícia informou que ele vivia uma vida de alto padrão e havia comprado recentemente um veículo de luxo da marca BMW e uma arma Glock, utilizada por algumas forças de segurança no Estado.
A operação foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) no dia 21 de junho, mas as informações foram divulgadas nessa segunda-feira (3).
"Ele mora com bastante conforto, recentemente adquiriu um veículo BMW, comprou também uma pistola da marca Glock"
Guilherme Eugênio - Delegado da Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, a apreensão aconteceu nas seguintes cidades:
  • 1.200 cigarros e outros itens apreendidos em uma sala comercial da Mata da Praia, em Vitória
  • Mais de 300 itens em quatro estabelecimentos fiscalizados na Serra
  • 150 cigarros e 96 acessórios apreendidos em loja de Guarapari
Ainda segundo a polícia, a sala comercial da Mata da Praia era de propriedade do homem detido. O espaço era utilizado somente para preparo de pedidos. Os clientes não iam até o local, e a mercadoria só era entregue pelos Correios ou por um motoboy.

Cigarros e itens apreendidos durante 2ª fase da Operação Vapor

A polícia ainda apurou que as mercadorias eram compradas pelo homem no Paraguai. Entre os clientes, havia adolescentes.
Esta foi a 2ª fase da Operação Vapor. A venda de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Polícia Civil investiga a composição dos itens apreendidos, que podem conter até mesmo a droga Fentanil.
* Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

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