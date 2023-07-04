Dono de Glock e BMW: maior fornecedor de cigarro eletrônico do ES é preso

Cigarros e itens apreendidos durante Operação Vapor, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Em uma nova fase da Operação Vapor, a Polícia Civil prendeu o principal fornecedor de cigarro eletrônico do Espírito Santo e apreendeu mais de 1.700 cigarros, itens e acessórios em três cidades da Grande Vitória . O nome e a idade do homem detido não foram divulgados, mas a polícia informou que ele vivia uma vida de alto padrão e havia comprado recentemente um veículo de luxo da marca BMW e uma arma Glock, utilizada por algumas forças de segurança no Estado.

A operação foi efetuada por uma equipe da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) no dia 21 de junho, mas as informações foram divulgadas nessa segunda-feira (3).

"Ele mora com bastante conforto, recentemente adquiriu um veículo BMW, comprou também uma pistola da marca Glock" Guilherme Eugênio - Delegado da Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, a apreensão aconteceu nas seguintes cidades:

1.200 cigarros e outros itens apreendidos em uma sala comercial da Mata da Praia, em Vitória



Mais de 300 itens em quatro estabelecimentos fiscalizados na Serra



150 cigarros e 96 acessórios apreendidos em loja de Guarapari

Ainda segundo a polícia, a sala comercial da Mata da Praia era de propriedade do homem detido. O espaço era utilizado somente para preparo de pedidos. Os clientes não iam até o local, e a mercadoria só era entregue pelos Correios ou por um motoboy.

Cigarros e itens apreendidos durante 2ª fase da Operação Vapor

A polícia ainda apurou que as mercadorias eram compradas pelo homem no Paraguai. Entre os clientes, havia adolescentes.

Esta foi a 2ª fase da Operação Vapor. A venda de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Polícia Civil investiga a composição dos itens apreendidos, que podem conter até mesmo a droga Fentanil.