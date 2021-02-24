Homem é morto na porta de casa após voltar do trabalho, na Serra

Homem foi morto a tiros em frente à sua casa logo após chegar do trabalho na Serra Crédito: Tiago Félix

Um homem foi assassinado a tiros na porta de casa, no bairro Cascata, na região de Serra Sede, no município da Serra , na noite desta terça-feira (23). Alan Macedo Gonçalves tinha 25 anos e havia acabado de voltar do trabalho quando foi atingido por vários disparos. Até o momento, ninguém foi preso. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu várias cápsulas de munições de revólver calibre 9 milímetros.

A mãe de Alan, a técnica de enfermagem Olivia Coelho de Macedo contou que estava trocando mensagens com ele minutos antes do crime. Ela estava no trabalho quando recebeu do marido a notícia da morte do filho.

"Não tinha nem 20 minutos que eu estava falando com ele. Eu falei ‘filho, já chegou em casa?’ e ele disse ‘mãe, acabei de chegar’. Falei ‘Jesus te ama e eu também’. Ele pediu pra eu comprar três caixas de leite e um biscoito pra filha dele, aí ele falou ‘mãe, Jesus te ama e eu também'. Logo depois, meu esposo me liga dizendo que tinham matado ele, em frente à minha casa. Ele estava trabalhando, eu cheguei aqui e estava até a mochila dele aqui fora ainda, mataram ele com uniforme do serviço", disse.

Ela também afirmou que Alan era usuário de drogas e acredita que a motivação do crime possa ter relação com o tráfico da região. Olívia disse ainda que o filho ficou preso entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 enquadrado na Lei Maria da Penha por conta de brigas com a esposa, mas descreveu Alan como uma pessoa boa e educada.