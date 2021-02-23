Criminosos fecham rua e roubam carro em Vila Velha; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento registraram um assalto na noite do último domingo (21), no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A ação aconteceu por volta das 23h e, nas imagens, é possível ver que os criminosos cercam o carro da vítima. Um dos suspeitos sai de um veículo com uma arma na mão e anuncia o assalto. Logo após, o comparsa também desce do carro com arma em punho.
A reportagem questionou a Polícia Civil se o crime será investigado, se algum suspeito foi preso e se o veículo foi encontrado, mas o órgão disse apenas que orienta as vítimas desse tipo de caso a registrarem a ocorrência em qualquer delegacia para que os suspeitos sejam identificados e punidos.
Em nota, a polícia disse que o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos, também pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento", afirmou.
A Polícia Militar também foi acionada e afirmou que, de acordo com a vítima, o assalto aconteceu na porta da residência no bairro Vila Nova, em Vila Velha. Nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia.