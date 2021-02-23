Três tabletes de maconha prestes a chegarem ao destinatário – por meio de uma entrega dos Correios – foram apreendidos pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (23). A droga teve como origem a cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e estava sendo enviada ao município de Vila Velha.
Polícia do ES intercepta pacote de maconha enviado pelos Correios
Os dois quilos do entorpecente estavam dentro de uma caixa de papelão, da própria empresa de correspondência, que pode ser adquirida por qualquer pessoa nas agências postais. O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) recebeu a informação dessa entrega há cerca de duas semanas.
"Levantamentos da nossa unidade indicaram esse fluxo de entorpecentes, utilizando os Correios para o tráfico de drogas. Com informações aprofundadas em mãos, solicitamos a cooperação da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, para o rastreio das encomendas suspeitas”, contou o delegado Tarcisio Otoni.
Como as investigações sobre o caso continuam em andamento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre quem enviou a droga e nem sobre quem a receberia. No entanto, garantiu que "o remetente e o destinatário já foram identificados" e que "um inquério policial já foi instaurado".