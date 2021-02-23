Apreensão de 2 kg de maconha aconteceu no caminho da entrega, já no município de Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia do ES intercepta pacote de maconha enviado pelos Correios

Os dois quilos do entorpecente estavam dentro de uma caixa de papelão, da própria empresa de correspondência, que pode ser adquirida por qualquer pessoa nas agências postais. O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) recebeu a informação dessa entrega há cerca de duas semanas.

"Levantamentos da nossa unidade indicaram esse fluxo de entorpecentes, utilizando os Correios para o tráfico de drogas. Com informações aprofundadas em mãos, solicitamos a cooperação da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios, para o rastreio das encomendas suspeitas”, contou o delegado Tarcisio Otoni.