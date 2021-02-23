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Quinto envolvido

Suspeito de envolvimento no assassinato de casal é detido na Serra

Rapaz de 18 anos é a quinta detenção ligada ao crime que ocorreu em maio do ano passado; apreensão do jovem ocorreu nesta terça-feira (23)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:35

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 fev 2021 às 18:35
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Departamento de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) fica em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Suspeito de participar de um duplo assassinato no ano passado, um jovem de 18 anos foi detido na manhã desta terça-feira (23), na cidade de Serra. A apreensão aconteceu na própria residência dele, localizada no bairro Feu Rosa – região onde também ocorreram os dois homicídios.
Além do rapaz, outras quatro pessoas já foram presas por envolvimento no mesmo crime. As duas prisões mais recentes aconteceram no último dia 3 de dezembro, quando uma mulher de 19 anos e um homem de 24 anos acabaram detidos. Anteriormente, dois homens, de 19 e 27 anos, haviam sido presos.
Delegada Rafaella Aguiar, da DHPM, está à frente da investigação sobre o crime Crédito: Caique Verli
À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a delegada Rafaella Aguiar afirmou à época que o mandante já estaria atrás das grades. A participação do rapaz detido nesta terça-feira (23) não foi esclarecida. Um sexto suspeito de envolvimento no assassinato segue sendo procurado.
Nesta manhã, a Polícia Civil também cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido quando o jovem ainda era menor de idade. "O fato de ter completado 18 anos não impede que a internação seja cumprida", explicou Rafaella.

RELEMBRE O CRIME

O duplo homicídio aconteceu na noite do dia 14 de maio de 2020, no bairro Feu Rosa, no município de Serra. O casal foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto trafegava de moto por uma rua. A mulher tinha apenas 21 anos e era universitária. Já o homem foi identificado como Flodoaldo Togneri Neto, de 22 anos.
De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, os criminosos teriam matado o rapaz por acharem que ele delatou uma casa usada para esconder drogas, já que horas antes de a Polícia Militar apreender os entorpecentes, ele havia ido ao local e sido informado do armazenamento ilegal.
Ainda segundo as investigações, Flodoaldo teria ido até a residência para resolver uma pendência a respeito da aquisição de uma arma. A mulher teria sido assassinada por estar junto dele no momento do crime.

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